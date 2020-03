Prins William: ’Wij verspreiden het coronavirus’

„We houden het allemaal nauwkeurig in de gaten, hoor. Zeg het als we ermee moeten stoppen.” Op beelden die de Britse krant Daily Mail vertoont, is te zien hoe de prins een niesgebaar maakt en lachend met zijn ogen rolt.

In een gesprek over de situatie rondom het coronavirus in Ierland zei hij ook tegen één van de ambulancemedewerkers: „Iedereen die jij behandelt denkt zeker dat ze het coronavirus hebben en doodgaan, toch? Terwijl jij zoiets hebt van: nee joh, je moet gewoon hoesten.”

William maakte zijn grappen tijdens het drinken van wat donkere biertjes in een Guinness-brouwerij in Dublin, waarvan hij volgens Britse media erg genoot. De hertog en hertogin van Cambridge zetten hun bezoek in Ierland woensdag voort en gaan nog langs Meath, Kildare en Galway.