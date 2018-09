Winnaar The Voice Kids niet tevreden over optredens finale

Hij kon in eerste instantie dan ook niet geloven dat hij zijn tegenstanders Joy en Robin had verslagen, "want zij waren echt heel goed", vertelt hij eerlijk aan RTL. "Mijn optreden ging niet slecht, maar het was ook niet vlekkeloos", vervolgt hij. "Ik ben heel trots maar ik maakte wel foutjes, dus de winst kwam echt als een verrassing."

Lucas zat in team Nick en Simon. Dit was voor hen de eerste keer dat hun kandidaat er met de titel The Voice vandoor ging. Lucas mag door zijn overwinning niet alleen zijn versie van Phil Collins' Against All Odds uitbrengen, maar won ook een platencontract en 10.000 euro.