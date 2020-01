Israël verheugd over komst van prins Charles

Israël, dat voor het uitroepen van de onafhankelijkheid in 1948 enige tijd deel uitmaakte van het Britse mandaatgebied Palestina, heeft altijd gehunkerd naar koninklijke visite uit Londen. Maar de Windsors hielden op last van achtereenvolgende regeringen de boot af. De Britse belangen in de Arabische wereld en met name in de Golfstaten - olie, wapenverkoop - waren te gewichtig om in de waagschaal te stellen door een lid van de koninklijke familie naar Israël te laten reizen.

Er werden eigenlijk alleen ’humanitaire’ uitzonderingen gemaakt, zoals het bijwonen door prins Charles van de begrafenissen van de vermoorde premier Yitzhak Rabin (1995) en oud-president Shimon Peres (2016). Prins Philip was zijn zoon in 1994 al voorgegaan voor een privébezoek aan Yad Vashem en de Olijfberg, waar zijn moeder is begraven. Maar die bezoeken telden niet.

Evenwicht

Die politiek is nu losgelaten. Prins William kwam in 2018 naar Jeruzalem voor een uitgebreid bezoek en nu is het de beurt aan zijn vader prins Charles. Die is ook gevraagd om het Forum toe te spreken. Dat hij dat doet en bijvoorbeeld niet de Britse premier Boris Johnson is voor Israël een bewijs van dooi, ook al blijft Charles niet lang en gaat hij om het evenwicht te bewaren ook naar de Palestijnse president Mahmoud Abbas in Ramallah.

„De betrekkingen zijn nog nooit zo goed geweest en kunnen alleen maar beter worden”, jubelde woensdag The Jerusalem Post. De Britten zijn de op twee na grootste investeerder in Israël, dat op zijn beurt veel wapentuig verkoopt aan Londen.