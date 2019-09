Caroline uit Chateau Meiland: ’Ik ben ka-pot!’

„Allereerst heel erg bedankt voor de hartverwarmende berichten die ik van jullie heb mogen ontvangen,” staat te lezen op Instagram. „Het is waar, ik zal terugkeren naar Nederland. Wij hebben zo hard gewerkt aan het prachtige Chateau, ik ben ka-pot!”

Hoewel Caroline dus inderdaad het Chateau verlaat, is ze zeer positief over haar mooie tijd met de familie Meiland. „Dit is een avontuur dat ik nooit zal vergeten en ik dank Martien, Erica, Maxime, Montana en Clairetje uit de grond van mijn hard. Dit neemt niemand mij meer af. Ondanks dat ik de afgelopen maanden in dit gezin heb mogen meedraaien, is het ook fijn om naar mijn eigen gezin terug te keren. Au revoir!”

Bekijk ook: Caroline vertrekt uit Chateau Meiland