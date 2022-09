Sam Fender (28) cancelt tournee vanwege mentale problemen: ’Mezelf meer dan een jaar verwaarloosd’

Fender deelt niet wat er precies aan de hand is. „Mijn vrienden en collega’s maken zich al een tijdje zorgen om me en het zal niet beter gaan als ik er niet de tijd voor neem.” De zanger biedt zijn excuses aan voor het annuleren van de optredens. Ook laat hij weten dat zijn concerten in Australië in november vooralsnog doorgaan.

Fender annuleerde afgelopen zomer al optredens op enkele festivals vanwege keelproblemen. Zijn show op Lowlands ging vorige maand wel door.