Klaasje tevreden met opvolgster

„Gefeliciteerd liefste Julia! Je bent een toppertje, en ik ben blij dat jij K3 weer volledig maakt. Jullie gaan knallen girls!”, schrijft Klaasje in haar Instagram Stories. Ook voor de verliezende finalisten Diede, Amy en Celester heeft het ex-K3-lid lovende woorden. „Lieve meiden, jullie hebben het ook echt fantastisch gedaan! Jullie straalden in dit programma en daar mogen jullie trots op zijn.”

Het nieuwe lid van K3 heeft meteen een drukke tijd voor de boeg. In de eerste periode staan er grote concerten op het programma in het Sportpaleis in Antwerpen. Ook komt er een nieuwe single uit, zijn er opnames voor een videoclip en worden er voorbereidingen getroffen voor een nieuw album. De eerste weken van K3 in de nieuwe formatie zullen worden gevolgd in een documentairereeks, die wordt uitgezonden door de Vlaamse zender VTM.