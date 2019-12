Jason Derulo: ’Ik ben supersingle’

„Ik ben erachter gekomen dat ik nog geen relatie wil hebben. Ik denk niet dat het de juiste tijd in mijn leven is,” vertelt hij in een interview met de New York Post. „Er blijft maar heel weinig tijd over om aan iemand te besteden op dit punt in mijn leven. Ik ben erg single - supersingle.”

Derulo was dit jaar druk in de weer met zijn rol in de film Cats, die eind december uitkomt. Ook werkte hij aan een nieuw album, 2Sides. Het eerste deel daarvan wordt in november uitgebracht, het tweede deel komt begin 2020 uit.

Jason was tot 2014 samen met zangeres Jordin Sparks. De artiest heeft eerder aangegeven dat zijn terughoudendheid in relaties een van de redenen was om destijds de relatie te verbreken met Sparks.