Interview vanuit de cel Ghislaine Maxwell: ’Ik heb medelijden met prins Andrew’

Door Nick Wijsen



Het komt zelden voor dat Amerikaanse gevangenissen interviews met spraakmakende gedetineerden toestaan. Toch slaagde journaliste en documentairemaakster Daphne Barack er afgelopen zomer in Ghislaine Maxwell, die veroordeeld is wegens medeplichtigheid aan sekshandel, tweemaal te spreken in de gevangenis. In een onthullend vraaggesprek doet Maxwell een boekje open over haar band met Donald Trump, Bill Clinton en de zeer omstreden prins Andrew. Over laatstgenoemde zegt ze onder andere: „Ik geef om hem en ik heb medelijden met hem...”