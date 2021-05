IJslands bandlid geëmotioneerd: ’Het is moeilijk te bevatten’

„Ik ben geschokt, teleurgesteld en ontzettend verdrietig”, zegt Jóhann tegen de fans van Gagnamagnið. „Ik wil jullie laten weten dat ik me goed voel. Het is moeilijk te bevatten. We hebben zo hard gewerkt, we wilden dit heel graag en hebben hier zo lang naartoe gewerkt.”

Door de besmetting kan IJsland een fysiek optreden tijdens het Eurovisie Songfestival vergeten. In plaats daarvan wordt tijdens de tweede halve finale op donderdag een opname van hun tweede repetitie op 13 mei gebruikt. Als IJsland doorgaat naar de finale zal hetzelfde fragment worden ingezet. „We zijn er enorm trots op. Hopelijk maken we IJsland en onze fans ook trots.”

Jóhann moet alle ontwikkelingen nog steeds verwerken. „We hebben alles gedaan om veilig te blijven, maar er is ergens iets misgegaan. Ik weet niet wat.” Hij besluit met de hoop dat hij er zaterdag misschien bij kan zijn. „Maar dat is wel heel positief gedacht”, voegt hij er aan toe.

De IJslandse delegatie blijft voorlopig in quarantaine in haar hotel.

