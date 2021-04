Lady Louise droeg subtiel eerbetoon aan prins Philip

Natuurlijk was de 17-jarige dochter van prins Edward net als de andere gasten geheel in het zwart gekleed, maar een subtiele assecoire bleek enorm betekenisvol. Ze droeg een een ruiterbroche, een verwijzing naar de gedeelde passie van haar en prins Philip voor het paardrijden, in het bijzonder in een koets. De tiener heeft dat de laatste jaren opgepakt. Ook in de week voorafgaand aan de begrafenis werd ze nog in een rijtuig gespot in de straeten van Windsor.

In 2019 was op foto’s te zien hoe een trotse prins Philip zijn kleindochter zag meedoen in een wedstrijd voor rijtuigen tijdens de Royal Windsor Horse Show. Ze werd derde. Prins Philip zelf ontdekte het rijtijg rijden in 1971, waarna hij het polo ervoor opgaf. Het geldt als zijn verdienste dat hij de sport naar het Verenigd Koninkrijk bracht. Hij kwam uit voor Engeland in drie Europese kampioenschappen en zes wereldkampioenschappen.