50plus wil Opsporing Verzocht redden

„Als er één programma is dat publieke waarde heeft, dan is het dit wel”, meent Sazias. „Met name voor oudere kijkers is dit heel belangrijk. En dan is uitgerekend het feit dat er zoveel ouderen naar kijken reden om het in te korten. Onbestaanbaar.”

Sazias wil in gesprek met videodirecteur Frans Klein van de NPO over behoud van het programma, al beseft ze dat de politiek niet gaat over de inhoudelijke keuzes van de publieke omroep. „Desnoods gaan ze het programma overdag uitzenden. Als het maar blijft.”

Het is niet gebruikelijk dat de politiek zich met programma’s van de NPO bemoeit, maar ook niet uniek. Onder meer het (dreigende) einde van Lingo en Sesamstraat leidde de afgelopen jaren tot actie vanuit de Kamer.

Of 50plus steun krijgt van andere partijen, is nog niet duidelijk.