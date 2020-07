Unicef lanceert nieuwe versie One Love van Bob Marley

De oorspronkelijke versie van One Love werd in 1977 opgenomen door Bob Marley and the Wailers en roept mensen op om samen te komen. „Het nummer verscheen in een tijd waarin er - net als nu - veel problemen en onzekerheden waren”, zegt Unicef-directeur Suzanne Laszlo. „Het leert ons dat we in tijden van crisis oog houden voor elkaar en daarnaast met kinderen en jongeren in gesprek blijven, zodat we begrijpen wat hen bezighoudt.”

Voor de nieuwe release, kreeg de familie Marley hulp van gevestigde muzikanten uit de hele wereld: artiesten uit conflictgebieden, kinderen uit kwetsbare gemeenschappen en influencers. De impact van de coronacrisis op kinderen is groot. Kinderen mogen niet de onzichtbare slachtoffers van deze crisis worden, waarschuwt Unicef.