Broederliefde: wij zijn geen antisemieten

De reden voor de negatieve reacties was een oud filmpje waarin bandlid Emms antisemitische leuzen scandeerde. Broederliefde begrijpt dat veel mensen daar boos over waren. „Wij zijn mensen zoals een ieder. Ook wij maken fouten, alleen komen ze bij ons vaak onder het vergrootglas, wat ook logisch is en wat wij ook accepteren.”

Wel vindt de groep het jammer dat ze nu dubbel worden gestraft en dat ze vier jaar na het incident nog steeds worden uitgemaakt voor antisemieten. De rappers van Broederliefde hebben meerdere keren spijt betuigd en zijn ook naar Auschwitz geweest „om het leed van de Joden deels te zien en te ervaren”, zo schrijven ze op Instagram. Naar eigen zeggen hebben de rappers oprecht van hun fouten geleerd en groeien ze dagelijks als mens.

De rappers sluiten hun boodschap af door te zeggen dat zij hebben geleerd om te accepteren en hopen dat ook veel anderen leren te vergeven. Ook laten ze weten zich positief te blijven inzetten voor een „samenleving waarin voor ons iedereen gelijk is”.