Nederland is koningspaar rijker

Het privébezoek is, ook vanwege opgeschroefde veiligheidsmaatregelen, met veel geheimzinnigheid omgeven. Waar zij in Nederland verblijven, wat zij allemaal gaan bekijken en of zij ook nog contact zullen hebben met de Nederlandse royals, die informatie behoort allemaal tot het geheim van België.

Sterker nog, niemand zou hebben geweten dat Filip en Mathilde een paar mooie lentedagen in ons land doorbrachten, als zij woensdagavond niet waren opgedoken bij de musical Soldaat van Oranje. Vlak voordat in de ‘weer uitverkochte Theater Hangaar’ de lichten werden gedoofd namen de Belgische koning en koningin samen met hun twee oudste kinderen, prinses Elisabeth (13) en prins Gabriël (11), met enkele beveiligers de laatste stoelen in. Abonnees lezen in De Telegraaf: Filip en Mathilde vieren vakantie... bij ons! Niet-abonnees lezen bij Blendle: Filip en Mathilde vieren vakantie... bij ons!