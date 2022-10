Leden BTS mogen blijven optreden tijdens hun diensttijd

Een woordvoerder van Defensie liet weten dat het leger de BTS-leden de ruimte geeft om op te treden bij evenementen van nationaal belang. Het werd tijdens de persbriefing die Defensie over de kwestie gaf niet duidelijk om wat voor evenementen het dan gaat. Wel zei defensieminister Lee Jong-sup eerder dat de leden van BTS naar het buitenland mogen reizen om op te treden, ook al vallen de shows tijdens hun dienstplicht.

Eerder deze week werd bekend dat Jin, het oudste lid van BTS, binnenkort zijn militaire dienstplicht gaat vervullen. Hij is de eerste van de zevenkoppige popgroep die in dienst gaat. Zuid-Korea kent nog een actieve dienstplicht, omdat het land officieel nog in oorlog is met Noord-Korea. Alle mannen tussen 18 en 28 jaar moeten daarom tussen de 18 en 21 maanden het leger in.