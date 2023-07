Warner Bros. wil volgende Dune-film vanwege staking uitstellen

De films zijn wel klaar. Maar vanwege de staking mogen acteurs van de machtige vakbond ook geen publiciteit doen voor nieuwe releases. Zij mogen geen interviews geven en niet verschijnen op rode lopers tijdens premières. Het is voor een studio een groot risico om een peperdure film als Dune 2, met sterren als Timothée Chalamet, Austin Butler en Javier Bardem in de hoofdrollen, uit te brengen zonder dat soort gratis publiciteit.

Warner is niet de enige studio die worstelt met dit probleem. Zo zijn er meer grote films van andere partijen die overwegen hun grote releases in november en december naar 2024 te verplaatsen, zoals de langverwachte reboot van The Hunger Games en het epos Napoleon van regisseur Ridley Scott. Het filmfestival van Venetië maakte dit weekend bekend de openingsfilm te vervangen, omdat de geplande opener Challenger - met Zendaya en Josh O'Connor - vanwege de staking is uitgesteld.

De acteurs willen betere afspraken over de verdeling van de winsten die voortkomen uit films en series en over het gebruik van AI in films en series. Dune, naar de gelijknamige boekenreeks van Frank Herbert, gaat over de strijd om de woestijnplaneet Arrakis, waar een zeldzame grondstof te vinden is die onder meer levensverlengend werkt. Verschillende families vechten daarom. Het eerste deel was een groot succes.