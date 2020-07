Courteney Cox ook in reboot Scream

De actrice is niet de enige oudgediende die terugkeert, ook David Arquette is weer van de partij. In de nieuwe film pakt hij zijn rol van Dewey Riley weer op. De nieuwe Scream-film wordt geregisseerd door Matt Bettinelli-Olpin en Tyler Gillett. De opnames vinden plaats in Wilmington, North Carolina.

De film uit 1996 gaat over het stadje Woodsboro dat wordt bestookt door een stalker-moordenaar. Verslaggeefster Gale Weathers (Cox) wil koste wat kost de dader ontmaskeren en gaat daarbij tot het uiterste. In totaal zijn er vier Scream-films uitgebracht, Courteney speelde in ieder van die films al de hoofdrol.