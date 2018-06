Gerard Joling liet internationale carrière schieten

Gerard Joling was mateloos populair over de grens, zoals in Azië en Zuid-Amerika. Toch liet de zanger en presentator een internationale carrière aan zich voorbijgaan, tot grote frustratie van zijn voormalige manager Jan van Doorn. "Ieder land wilde Gerard Joling hebben. Maar dan moet je daar wel heen", aldus Van Doorn in KRO Profiel.

Ook goede vriend Hans Klok doet een boekje open over de internationale aanbiedingen waar Gerard voor vluchtte. Zo wilden de Bee Gees een album met hem opnemen, maar Gerard wist niet hoe snel hij zijn biezen moest pakken. Het had te maken met angst om geleefd te worden, dacht Hans. "Ik kies voor mezelf, wat er ook gebeurt", bekent Gerard.

Tijdens de opnamen van Over de vloer met Gordon zorgde dit ook al voor strubbelingen. Naast dat hij met Gordon onder één dak moest leven, was Gerard dan langere tijd van huis. "Ik heb inderdaad moeite met andere slaapplekken", gaf Gerard al toe aan Privé.

Ondanks de gemiste kans is Joling een gelukkig mens. "Je bent gezond, ik zing mooi, ik heb een volle agenda, ik heb een heerlijk huis, ik heb leuke en lieve mensen om me heen, ik ben een gelukkig mens ondanks dat ik geen partner heb."

Moeder Joling heeft nog wel een wens: "Hij moet een keertje stoppen met al die dingen te doen aan zijn gezicht, want je bent er echt niet jonger op geworden."