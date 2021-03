Martijn Krabbé: ’Voice-coaches zijn niet onfeilbaar’

Ⓒ William Rutten / RTL

De Voice-finale belooft voor spanning en sensatie te zorgen vrijdagavond. Dat de wisselvallige Jasper ronde na ronde doorging, zorgde bij kijkers en coaches voor ongeloof en woede. Wordt het The voice of Holland of The gunfactor of Holland? Presentator Martijn Krabbé: „Ik ben natuurlijk ook benieuwd hoe het afloopt. In voorgaande seizoenen waren er altijd wel favorieten, maar ik heb nu werkelijk geen idee wie gaat winnen.”