Muse-frontman Matthew Bellamy vader geworden

Het paar deelde de geboorte van Lovella Dawn via Instagram. Volgens de trotse ouders heeft het meisje „precies dezelfde quarantainecoupe als haar vader”. Op de foto bij de post is inderdaad te zien dat de 41-jarige Matthew net zo’n kuifje heeft als de pasgeborene.

Een paar weken geleden lieten Matthew en de 30-jarige Elle weten dat ze aan het aftellen waren voor de bevalling. In september vorig jaar ontdekte het model dat ze zwanger was. Dat was vlak nadat het paar elkaar het jawoord had gegeven.

Matthew heeft al een zoon uit een eerder huwelijk.