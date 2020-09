Verraadt vader Gigi met briefje geboorte kleindochter?

En dat doet de Gigi en Zayn-fans natuurlijk denken dat de kleine heel snel geboren wordt óf al geboren is en dat Mohamed in zijn enthousiasme wellicht voor zijn beurt gesproken heeft.

„Dag mooi kleinkind van me, ik ben het, opa. Mijn hart ontploft van liefde. Ik wens je niets dan het beste toe. Weet dat opa er altijd voor je is. Voor jou doe ik alles, maar dan ook écht alles. Toen ik voor het eerst hoorde dat je er aankwam, moest ik lachen en pinkte ik tegelijkertijd een traantje weg. Ik moest huilen, omdat ik meteen wist dat mijn hart voor altijd aan jou toebehoort”, schreef Mohamed in zijn verwijderde Instagram-post.

Op de socialemedia-accounts van Gigi en Zayn is nog geen melding gemaakt van de komst van hun baby.