Dynasty-ster Michael Nader (76) overleden

Jodi Lister, de echtgenoot van Nader, maakte woensdag het overlijden van haar man bekend. „We hebben achttien prachtige jaren gehad, samen met de vele honden die we hebben gefokt en geadopteerd” (...) Hij was een mooie en fascinerende man met vele talenten en vaardigheden. Ik zal hem voor altijd missen.”

Naast Dynasty is Nader ook bekend van zijn rol als Dimitri Marick in de Amerikaanse soapserie All My Children. Ook was hij te zien in series als Law & Order: Special Victims Unit en Magnum, P.I.