Paris Jackson bevestigt relatie met voetballer

Het is dik aan tussen Paris Jackson en Chester Castellaw. De dochter van de King of Pop heeft foto's op social media gedeeld waar ze zoenend met de 18-jarige voetballer op staat. De twee werden vorige week samen in het park gespot. Men dacht eerst dat Chester haar personal trainer was.

Paris zou Chester al zelfs hebben voorgesteld aan haar familie. Hoewel de Jacksons het wel een beetje snel vinden gaan, zijn ze blij om Paris weer te zien kunnen lachen.