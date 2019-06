Lady Gaga over geruchten Bradley Cooper: ’F*ck off’

Tijdens een optreden zaterdag in Las Vegas, vlak voordat ze het nummer Shallow uit de film A Star Is Born zingt, laat ze het publiek volgens The Sun weten: „Nog een ding, doe eens aardig of f*ck off.”

In februari werd bekend dat Lady Gaga en haar vriend Christian Carino uit elkaar gingen. Vorige week werd bekend dat Irina het huis waar ze met Bradley woonde heeft verlaten. Sinds het uitkomen van A Star Is Born gaan de geruchten al over een relatie tussen de zangeres en de acteur. Die geruchten werden alleen maar versterkt toen ze allebei relatieproblemen kregen.

Eerder zei Gaga al over de chemie in de film tussen haar en Cooper: „Ja, mensen zagen liefde. En raad eens? Dat is precies wat we wilden dat ze zouden zien.”