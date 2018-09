René Froger doet het rustig aan

Dat laat René weten aan RTL. "Mijn stem is super, maar ik heb al een paar weken last van een hardnekkig virus. Er is voor de rest niets aan de hand", vervolgt Froger. "Het komt allemaal goed." Nadat René zijn publiek donderdagavond had verteld dat hij moest stoppen, kreeg hij een staande ovatie. Froger vertelt dat zijn fans 'ongelooflijk lief' voor hem waren. "Daar ben ik echt nog steeds stil van."

Zoon Danny laat ook weten dat het een emotionele avond was. "Mijn vader heeft dit in dertig jaar nog nooit meegemaakt. En als je dit dan moet doen als artiest zijnde, dan is dat het ergste wat er is." Volgens Danny moet zijn vader nu vooral goed uitrusten en uitzieken. "Dan kan hij weer vol gas geven."