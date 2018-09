René Froger wil niemand zien

De zanger moest donderdagavond zijn theatershow in Koninklijk Theater Carré na een uur staken omdat hij last had van een virus aan zijn luchtwegen. Volgens goede vriend Wim Bohnenn is René er helemaal kapot van.

"Als Froger zegt dat het niet gaat, dan gaat het ook écht niet”, vertelde Wim die avond. "René is een perfectionist, die nooit zomaar opgeeft. Dus er is écht wat aan de hand.”

Lees hier het hele verhaal:- Abonnees lezen hier verder op Telegraaf Premium- Niet-abonnees lezen hier verder op Blendle