Mötley Crüe verbreekt contract

„De band die bekendstaat om het verbreken van de regels heeft het contract vernietigd in ware Mötley Crüe-stijl, door het letterlijk op te blazen”, zo valt in een persbericht te lezen. En in een video zien we hoe een bureau met een stapel papieren de lucht in gaat. „Vernietiging was nooit een probleem voor Mötley Crüe”, zegt de voice-over.

De legendarische band, bekend om hun wilde uitspattingen, ging uit elkaar na hun laatste optreden in 2015, zonder elkaar daarna nog te spreken. Maar de Netflix-film The Dirt bracht de groep weer bij elkaar.

„Ik had nooit gedacht dat deze dag ooit werkelijkheid zou worden”, zei rapper Machine Gun Kelly, die drummer Tommy Lee speelt in The Dirt. „Maar de fans hebben gesproken en Mötley Crüe heeft geluisterd.”

Volgend jaar gaat de heavy metalband op pad met Poison en Def Leppard.