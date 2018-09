David Lynch stopt met Twin Peaks

David stopt ermee omdat er in zijn ogen niet genoeg geld in de serie werd gestoken om de serie te maken zoals hij vond dat het moest gebeuren.

De Amerikaanse zender Showtime maakte in oktober bekend dat de cultserie uit de jaren negentig nieuw leven werd ingeblazen. Een nieuw seizoen van Twin Peaks zou volgend jaar op tv komen. Eerder dit jaar werd bekend dat acteur Kyle MacLachlan terug zou komen als Special Agent Dale Cooper.

Er zouden al negen nieuwe afleveringen geschreven zijn door David en Mark Frost. Het was de bedoeling dat Lynch alle afleveringen zou regisseren. David twittert dat Twin Peaks zonder hem waarschijnlijk nog wel doorgaat.

Showtime laat weten weten 'bedroefd' te zijn door de beslissing van David Lynch. "We blijven hoop houden dat we Twin Peaks in al zijn glorie terug kunnen brengen met de beide buitengewone bedenkers, David Lynch en Mark Frost, aan het roer."

Dear Twitter Friends, Showtime did not pull the plug on Twin Peaks. — David Lynch (@DAVID_LYNCH) 5 april 2015

After 1 year and 4 months of negotiations, I left because not enough money was offered to do the script the way I felt it needed to be done. — David Lynch (@DAVID_LYNCH) 5 april 2015

This weekend I started to call actors to let them know I would not be directing. Twin Peaks may still be very much alive at Showtime. — David Lynch (@DAVID_LYNCH) 5 april 2015