Prins Albert en Charlène van Monaco weer zij aan zij

Op het Rozenbal in Monaco in maart keken alle genodigden uit naar de komst van de prins en zijn Charlène (37), maar ze liet verstek gaan. De lezing voor haar afwezigheid was dat haar dochtertje Gabriella last had van haar buik, waardoor ze besloot bij haar te blijven en Albert dus alleen naar het bal moest.

Ondanks de verklaring staken de geruchten over een huwelijkscrisis meteen weer de kop op, dus tijdens de jaarlijkse processie deed het stel zeer hun best om die geruchten de kop in te drukken door samen op het balkon te verschijnen en hun onderdanen toe te zwaaien. Maar of dít publieke optreden genoeg is om de nogal hardnekkige geruchten een halt toe te roepen..?

Charlène en Albert (57) trouwden in 2011. Op 10 december kwam tweeling Gabriella en Jaques ter wereld. Prins Albert heeft ook nog twee buitenechtelijke kinderen heeft uit eerdere relaties; zoon Alexandre en dochter Jazmin. Jacques zal in de toekomst zijn vader opvolgen.