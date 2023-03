Premium Het beste van De Telegraaf

Vrouwen geven inkijkje in ’mannenberoep’: Voorbestemd om te varen

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Wessel de Groot

Er waren al de tv-programma’s Meiden die rijden en Vrouwen die bouwen, er is nu een nieuwe variant: Vrouwen die varen. Vijftien dames die in de wereld van het water navigeren geven een inkijkje. „Dit werk is stoerder, ruiger en misschien wat viezer dan wanneer je in bijvoorbeeld een nagelsalon werkt.”