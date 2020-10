Prins Charles krijgt potvistand cadeau

Vijf uit Fiji afkomstige militairen van de zogenoemde Black Watch - het Koninklijk Regiment van Schotland - kwamen naar Birkhall, het Schotse buitenverblijf van Charles en presenteerden hem een tabua. Dat is een gepolijste tand van een potvis en een belangrijk teken van erkenning.

Bovendien voerden de vijf een korte welkomstceremonie uit en dansten ze de Lakalaka, een dans die ook wortels heeft in Tonga. Tot slot brachten ze het traditionele afscheidslied 'Isa isa vulagi lasa dina' ten gehore op het voorplein van Birkhall, waar Charles vanaf een stoel in de deuropening toekeek en luisterde. Gedanst werd er ook in Fort George, de thuisbasis van de Black Watch, waar Fijiërs de 'Raude' uitvoerden.

Charles had eerder een videoboodschap opgenomen om de regering en bevolking van de Fiji-eilanden te feliciteren met de bijzondere onafhankelijkheidsdag. Hij zei goede herinneringen te bewaren aan 10 oktober 1970 toen hij in de hoofdstad Suva aanwezig was toen de Britse vlag werd gestreken en de nieuwe vlag van Fiji gehesen