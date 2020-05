Jeangu Macrooy: ’Gek dat het niet is zoals het zou zijn’

„Ik stond met een beetje een gek gevoel op eerlijk gezegd. Het is gewoon gek om te weten dat het niet is zoals het zou zijn”, aldus Jeangu, die zaterdagavond eigenlijk in de finale zijn liedje Grow zou zingen. Door de coronacrisis kan het evenement niet doorgaan. De organisatie biedt met Eurovision: Europe Shine a Light echter wel een alternatief.

„Ik ben blij dat er iets is”, zegt Jeangu daarover. „We gaan toch alle landen voorbij zien komen. Ik mag iets zeggen tegen de mensen en we gaan ook nog samen iets zingen.” Hoe het programma er verder precies uit gaat zien, weet ook Jeangu niet. „Ik ben zelf ook heel benieuwd, ik ga ook op de bank kijken.”

„Ik hoop dat er toch nog een beetje songfestivalgevoel is voor alle mensen die kijken. En toch nog een soort verbinding geeft.”