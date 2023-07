B&B vol liefde: Waarom vinden al die corpulente mannen zichzelf ’God’s gift to mankind’?

We gaan alweer de derde week in en de kijkers worden direct geconfronteerd met een paar mooie tegeltjeswijsheden van smachtende B&B eigenaren en hun bezoekende lovers. Zo weten we nu dat mannen niet teveel moeten klaarkomen, maar dat leggen we zo nog wel uit, en zijn we ongevraagd over ’shitfluencers’ bijgepraat en dat er nog hoop is want ultieme hippies houden wel van een biefstukje. Medium rare!. En de (Thaise) vlag kan uit want er is een ’klein kriebeltje’ gesignaleerd!

Joy moet wel even wat verwerken als hij hoort dat zijn nieuwste vrouw ’shitfluencer’ is Ⓒ RTL