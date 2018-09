'Prins Harry mist geboorte royal baby'

Britse media melden dat prins Harry op 25 april, de datum waarop Kate Middleton is uitgerekend, in Australië zit vanwege militaire verplichtingen. Harry zou het in april zo druk hebben, dat hij zijn nieuwe neefje of nichtje op zijn vroegst medio mei zal kunnen bewonderen.

Kate en Williams baby, het broertje of zusje van prins George, wordt waarschijnlijk in het St Mary's Hospital in Londen geboren. Bij wedkantoren wordt flink ingezet op mogelijke namen voor de royal baby, waarvan het geslacht nog niet bekend is gemaakt. Alice, Elizabeth en Charlotte zijn populaire meisjesnamen. Mocht het een jongetje zijn, dan denken de Britten dat het Arthur, Henry of James gaat heten.