George Baker gaat zelden naar concerten: ’Veel te massaal’

„Ik ben er niet bij, ik vind het te massaal”, vertelt Baker. „Ik zit niet graag tussen grote menigten. Op het podium staan vind ik niet erg. Maar in een grote menigte denk ik na een tijdje: waar is hier de nooduitgang!” De Hoornse artiest gaat wel naar kleinere concerten: „In een theater, of in het Concertgebouw - dat vind ik precies groot genoeg.”

Baker was te gast in het programma om te praten over Tom Jones. De Welshman nam in het verleden zowel Little Green Bag als Una Paloma Blanca op. „Ik ben een blij mens”, erkent Baker. „Tom Jones is een natuurkracht. En het is, net als ik, een arbeidersjongen. Alleen was hij een mijnwerker en stond ik achter de lopende band van een limonadefabriek.”

De Nederlander heeft Tom Jones in het verleden een keer ontmoet tijdens een ’meet & greet’. „Het was een heel aimabele man, heel down to earth”, herinnert Baker zich. „En ik had het gevoel dat hij niet zo’n womanizer was. Hij is niet voor niets bijna zestig jaar met dezelfde vrouw getrouwd geweest.”