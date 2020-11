Massale steun voor Fred van Leer na ziekenhuis-opname

Afgelopen vrijdag raakte de stylist veelbesproken door een seksfilmpje van hem dat veelvuldig werd gedeeld via sociale media. Zondagavond werd bekend dat Fred van Leer ter observatie is opgenomen in het ziekenhuis nadat hij door de hulpdiensten uit zijn huis in Rotterdam werd gehaald.

Op Twitter delen mensen nu volop de hashtag #TeamFred en spreken ze er schande van dat het filmje is gedeeld. Men hoopt dat de verspreiders van het filmpje vervolgd en gestraft worden. Ook delen ze hun meeleven met de stylist. „Een hypocriete lafaard deelt een privé-filmpje en het gore schuim op sociale media gaat dit delen met als doel de betrokkene kapot te maken. In mijn ogen ben je het laagste van het laagste”, is één van de woedende reacties.

„Ik was al team Fred, gewoon omdat ik om hem kan lachen. Omdat zijn docu mij raakte. Omdat hij zó gruwelijk mooi is als drag én als zichzelf. Omdat hij mensenlevens verandert met AUDK. Sinds afgelopen week huil ik om #teamfred”, schrijft een fan. Een ander vindt het eveneens ’verschrikkelijk’ en noemt Fred ’een van de meest vriendelijke en benaderbare bekende Rotterdammers die ik ken’.

Ook spreken velen Fred rechtstreeks aan om hem een hart onder de riem te steken. „Kop op Fred, laat je niet gek maken. We houden van jou.” En: „Weet niet wat er aan de hand is, ik weet niet wat er is gebeurd maar hoop dat je er bovenop komt en alle steun en liefde krijgt die je nodig hebt!#TeamFred.”