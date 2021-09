RTL heeft ’dubbel gevoel’ bij Televizier-nominatie Mocro Maffia

„Het is een dubbel gevoel, maar de serie is dan ook uit het leven gegrepen. Al blijft de serie Mocro Maffia fictief en is het niet gebaseerd op de werkelijkheid”, aldus RTL in een reactie. „De serie is een springplank voor nieuw talent, voor en achter de schermen. Het feit dat de serie zoveel stemmen heeft gekregen en genomineerd is door het publiek toont aan dat de kijkers de kwaliteit en het talent van de serie erkennen en daar zijn we trots op. We hopen dan ook van harte dat de makers van de serie met de ring naar huis gaan.”

Mocro Maffia is een dramaserie van Videoland en gaat over een drugsoorlog in de Nederlandse onderwereld. De serie is mede bedacht door hoofdrolspeler Achmed Akkabi en losjes gebaseerd op het gelijknamig boek van misdaadjournalist Wouter Laumans, dat wel gaat over de opkomst van een nieuwe generatie zware criminelen in Nederland. De moord op Peter R. de Vries in juli van dit jaar wordt ook in verband gebracht met de mocromaffia.