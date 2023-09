Kevin Costner moet ex 63.000 dollar alimentatie betalen

Baumgartner wilde eigenlijk 129.000 dollar en vroeg eerder zelfs om een bedrag van 248.000 dollar per maand. Costner stelde echter dat ze meer dan genoeg zou hebben aan 63.000 om zichzelf en hun drie kinderen te kunnen onderhouden. Tijdens een hoorzitting in Santa Barbara ging de rechter daar vrijdag in mee.

De 68-jarige Costner en Baumgartner gingen in mei uit elkaar. Sindsdien is er veel gesteggel over de alimentatie die de acteur zijn ex zou moeten betalen.

Tijdens de hoorzitting nam Costner kort het woord. Hij stelde dat de relatie tussen hem en Baumgartner het „op de een of andere manier niet heeft gered” en dat het hem speet. Ook zei de acteur dat hij zijn eigendommen graag wil doorgeven aan zijn kinderen. „Ik verstop geen geld voor mijn vrouw.”