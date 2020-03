538 Koningsdag 2020 afgelast vanwege coronavirus

„De gezondheid van onze bezoekers, eventmedewerkers, artiesten en collega’s staat voorop. 538 Koningsdag is het grootste Koningsdag-event van Nederland, we vieren het al jaren met bezoekers vanuit het hele land. Zeker nu de landelijke viering van Koningsdag met de koninklijke familie in Maastricht ook is afgelast, hebben we op basis van alle huidige omstandigheden besloten om 538 Koningsdag te cancelen”, vertelt Menno de Boer, radio director 538. „Met pijn in ons hart hebben we deze beslissing genomen, we hadden heel graag met tienduizenden mensen het feest gevierd, maar willen nu onze verantwoordelijkheid nemen en stellen het welzijn van iedereen voorop.’

538 Koningsdag

538 Koningsdag op het Chasséveld in Breda is het grootste Oranjefeest van Nederland tijdens Koningsdag. Met de meeste nationale en internationale artiesten op één podium, de 538-dj’s en ruimte voor 40.000 bezoekers zou Radio 538 op maandag 27 april voor de zesentwintigste keer het Koningsdag-event organiseren. Er stonden optredens gepland van onder meer Snollebollekes, Lucas & Steve, Chef’Special, Kraantje Pappie en Davina Michelle.