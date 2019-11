Ian McKellen verwacht te sterven vóór de Brexit

„Ik dacht laatst: ik ben al lang dood als er eindelijk een brexitdeal is”, zegt Ian in gesprek met Press Association. „Ik heb het volledig losgelaten en bekijk het nu van een afstandje als een soort schaakwedstrijd. Het enige wat ik erover kan zeggen is dat het belabberde spelers zijn en dat ze het verschil niet zien tussen een pion en een koningin.”

Ian weet voorlopig van geen stoppen wat betreft zijn carrière. Hij is binnenkort te zien in de film The Good Liar met Helen Mirren.