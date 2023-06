Ronnie Flex zat vorig jaar in ’afkickkamp’ wegens wietverslaving

Flex (31) vertelde Leon Verdonschot, de schrijver van het boek, in november dat hij enkele weken eerder weer naar zo’n kamp was gegaan. De rapper voelt zich heel goed, zegt hij in de biografie.

„Ik sta best versteld van mezelf, hoe flexibel het allemaal gegaan is”, zegt Flex, die wel toegeeft in de eerste nacht zijn laatste „hijsjes” te hebben genomen. „En vanaf de volgende dag had ik niks meer, en heb ik gewoon doorgezet, en ben ik gaan sporten.”

De rapper, die in het woensdag uitgekomen LINDA.vakantieboek vertelt nog steeds te zijn gestopt met blowen, wilde deze keer ook ”écht” stoppen. Afgelopen zomer was hij er, na al zijn shows helemaal „doorgerookt” te doen, al klaar mee maar had hij te veel werk om de stap te zetten. „Dus nu was het vooral opluchting: eindelijk kan ik hieraan beginnen. De wilskracht was heel groot deze keer, en nog steeds.”