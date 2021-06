Dochter Frank Sinatra: knuffel je vader zolang het kan

„Vrienden, knuffel je vader als je nog het geluk hebt om hem te hebben. Als je hem niet kunt knuffelen, bel hem dan. Op een dag zal hij weg zijn”, schrijft Nancy op Twitter. Zelf verloor ze haar vader op 57-jarige leeftijd. „Mijn advies is om je ouders op te nemen terwijl ze praten. Wanneer je hun stem wilt horen, kun je dat afspelen. Fijne Vaderdag in de hemel, papa.”

Nancy is de oudste dochter van Frank Sinatra en zijn eerste vrouw Nancy Barbato. De actrice en zangeres werd bekend door de hit These Boots Are Made for Walkin’ uit 1966.