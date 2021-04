’Harvey Weinstein wordt ondanks bezwaren overgeleverd’

Tijdens een hoorzitting is vrijdag besloten dat de filmproducent zich binnen dertig dagen toch bij de rechtbank in Los Angeles moet melden, tenzij Andrew Cuomo, de gouverneur van New York, anders besluit. Weinsteins advocaten probeerden deze uitlevering te voorkomen, omdat volgens hun de producent niet in staat is te reizen vanwege zijn verslechterde gezondheid.

In New York zit Weinstein vast voor seksueel misbruik en verkrachting van twee vrouwen. In de staat Californië wordt hij nu aangeklaagd voor elf zaken, onder meer verkrachting, aanranding en mishandeling. Mocht hij voor deze delicten veroordeeld worden, dan kan zijn straf oplopen tot 140 jaar cel. Dat houdt in dat Weinstein, die alles ontkent en tegen zijn straf in New York in beroep gaat, nooit meer vrijkomt gedurende zijn leven, gezien zijn huidige leeftijd van 69 jaar.