Dochter Mel B mag niet naar Engeland voor kerst

Volgens Belafonte ’is Madison bang dat haar moeder haar iets aan zal doen’. Tijdens een eerdere ’moeder-dochter’ reis naar het Verenigd Koninkrijk zou hun dochter getraumatiseerd zijn geraakt door Mels toedoen. Wat er daadwerkelijk is voorgevallen tussen de twee is onduidelijk, maar Stephen meent dat Mel hun kind steeds opnieuw vraagt om slechte dingen over haar vader te zeggen.

De rechter was hierop vastbesloten en nam zijn besluit in Belafontes voordeel, omdat hij het kind geen enkel risico wilde laten lopen. De advocaten van de Spice Girl beweren dat Stephen allang akkoord was gegaan met deze reis en ineens van gedachten veranderde.