Mila Kunis noemt Oekraïners met geïmproviseerde wapens inspirerend

In gesprek met Maria Shriver voor haar YouTubeserie #ConversationsAboveTheNoise laat Mila weten het inspirerend te vinden om te zien hoe ze zich met alles wat ze hebben verdedigen tegen de Russen. De actrice legt uit dat de Oekraïners ’s nachts in schuilkelders slapen en overdag ’met alles wat ze kunnen vinden om zichzelf mee te beschermen’ de straat op gaan. „Ik ben niet aangenaam verrast, maar ik ben vol ontzag voor deze groep mensen. Ze vechten met hun eigen geïmproviseerde wapens, het is inspirerend.”

Ook voor Kunis, die geboren is in Oekraïne, is sinds de inval van Rusland op 24 februari ’alles veranderd’. Zo zegt ze het gevoel te hebben dat ’een deel van haar hart eruit is gerukt’. „Het was zo raar. Het neemt niet weg wie ik ben als persoon, maar het voegt gewoon een compleet nieuwe laag toe.”

Mila Kunis en Ashton Kutcher zijn op 3 maart een inzamelingsactie begonnen waarmee ze 30 miljoen dollar hopen op te halen voor hulp aan Oekraïne. De teller staat op het moment van schrijven op 21.484.800 dollar. Het stel heeft zelf 3 miljoen geschonken. „Ik ben in 1991 naar Amerika gekomen en heb mezelf altijd als trotse Amerikaan gezien”, vertelt Kunis in een filmpje dat zij en Kutcher opnamen voor de actie. „Ik hou van dit land en alles wat het gedaan heeft voor mijzelf en mijn familie. Maar ik ben nooit trotser geweest om Oekraïense te zijn dan nu.”

Onder de ruim 64.000 donaties die tot nu toe zijn gedaan, zitten flink wat grote giften. Zo schonk techinvesteerder Ron Conway 2,5 miljoen dollar, een zelfde bedrag werd bovendien tweemaal anoniem gedoneerd. Mila en Ashton maakten zaterdag bovendien bekend dat softwareontwikkelaar Larry Ellison maar liefst 5 miljoen zal gaan doneren, het hoogste bedrag tot nu toe.

Het opgehaalde geld naar Flexport, een organisatie die vluchtelingen bijstaat met hulp en goederen in Polen, Roemenië, Hongarije, Slowakije en Moldavië en naar Airbnb, dat gratis tijdelijke huisvesting biedt aan vluchtelingen uit Oekraïne.