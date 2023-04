Robert Doornbos na overval: ’Ik kijk iets meer over mijn schouder’

„Dat is verschrikkelijk, dat wens je niemand toe”, zegt de voormalig Formule 1-coureur tegen het programma. „Ik ben er goed mee weggekomen, ik heb er geen letsel aan overgehouden.”

Het incident vond rond middernacht plaats toen Doornbos uit zijn auto stapte. Kort na het uitstappen kwam er een man met een knuppel op hem aflopen, waarna hij een klap tegen zijn hoofd kreeg. Onder de auto van Doornbos zou een gps-tracker zijn aangebracht, waardoor hij kon worden gevolgd. De daders zijn volgens de politie tussen de 25 en 30 jaar oud.

Doornbos stapte zaterdag samen met zijn vrouw Chantal Bles in het huwelijksbootje, dus figuurlijk achterom kijken deed hij deze dag liever niet. In de letterlijke zin van het woord doet hij dat voortaan wel: „Het is verschrikkelijk dat het is gebeurd, ik kijk iets meer over m’n schouder.”