Zanger Jerry Lee Lewis onterecht doodverklaard door TMZ, manager boos

Een woordvoerder van Lewis liet snel daarop aan Amerikaanse media weten dat de zanger nog leeft. „TMZ heeft foutief bericht op basis van een anonieme tip die bullshit was”, aldus de boze zegsman van de Great Balls of Fire-zanger.

Lewis kampt de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Eerder deze maand was hij te ziek om bij de ceremonie aanwezig te zijn waarbij hij werd opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Volgens zijn management had de zanger griep. Singer-songwriter Kris Kristofferson, onder meer bekend van het nummer Me and Bobby McGee, nam de prijs voor hem in ontvangst en overhandigde deze later zelf aan Lewis.