Adam Driver in sciencefiction-avontuur ’65’ in gevecht met dino’s

Wat: film, avontuur, science fiction

Regie: Scott Beck,

Bryan Woods

Met: Adam Driver, Ariana Greenblatt,

Chloe Coleman

Tijdens een verkenningsmissie crasht piloot Mills met zijn ruimteschip op een onbekende planeet. Als hij een gigantische pootafdruk en het karkas van een reusachtig dier vindt, concludeert de astronaut dat hij is neergestort op de Aarde van 65 miljoen jaar geleden. Met meisje Koa – de enige andere overlevende – probeert Mills de noodcapsule te bereiken die kilometers verderop terecht is gekomen. Maar dino’s met trek liggen op de loer. En zien we daar aan de hemel de meteoriet aankomen die een eind zal maken aan het Krijt-tijdperk?

65 is een wonderlijke cocktail van After earth en Jurassic park die aanvankelijk veel belooft. A-ster Adam Driver (Star wars, House of Gucci) acteert soepel als de onfortuinlijke Mills en alle dinosauriërs (inclusief drie T-Rexen!) zien er bevredigend echt en eng uit. Maar halverwege wordt dit scifi-spektakel wat langdradig en soms zelfs saai. Dat komt door een gebrek aan diepgang en spanning en dat is even teleurstellend als verbazingwekkend. 65 werd namelijk geregisseerd door Scott Beck en Bryan Woods, de schrijvers van het loeispannende A quiet place. Daarbij trad niemand minder dan griezelkoning Sam Raimi op als producent. Van dergelijke huiverspecialisten hadden we meer verwacht.

✭✭✩ (2,5 van de 5 sterren)