Chrissy Teigen klimt met kleine stapjes uit dal

De afgelopen twee maanden hebben haar geestelijk en fysiek uitgedaagd en uitgeput, schrijft ze op Instagram. Ze vond het een ’wrede en trieste’ periode. Toch gaat het steeds een beetje beter. Zo ’kan ik de trap weer opkomen met maar een of twee keer stoppen in plaats van om de traptrede’ en ’kan ik zelf weer uit bad komen, zolang ik de belofte heb van John dat hij me afdroogt’.

Intussen is ook haar vader langsgekomen, een welkome afleiding in een periode waarin het ’gezin super getest werd’. Chrissy deelt mee dat ze wel vijftig keer op corona getest is, omdat haar man John Legend bezig was met een productie en ze het risico niet wilde nemen dat door haar de hele crew besmet zou kunnen raken.