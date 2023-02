Songfestivalpak Douwe Bob levert 2500 euro op

Het bekende paarse pak dat Douwe Bob in 2016 tijdens het Eurovisie Songfestival droeg, is van eigenaar gewisseld. In Jinek is het kostuum voor 2500 euro verkocht, werd vrijdag in de uitzending bekendgemaakt. De opbrengst gaat naar Giro555.